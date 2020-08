Roma, l’ex M5S Quaresima: “L’omosessualità è colpa dei vaccini” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ed ora con Gruppo Misto, Massimiliano Quaresma, si è lasciato andare a delle dichiarazioni alquanto discutibili sull’omosessualità ed i vaccini Massimiliano Quaresima è un ex consigliere comunale prima facente parte del Movimento 5 Stelle ed ora del Gruppo Misto. Da sempre è noto nell’ambiente per le sue posizioni … L'articolo Roma, l’ex M5S Quaresima: “L’omosessualità è colpa dei vaccini” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

virginiaraggi : Sono a Ostia, sul litorale di Roma: oggi inauguriamo la nuova spiaggia libera SPQR. Abbiamo demolito strutture abus… - Open_gol : «L’omosessualità è una malattia mentale causata anche dai vaccini»: le parole shock del consigliere ex M5s - Corriere : Roma, il consigliere municipale Quaresima (ex 5S): «Omosessuali per colpa dei vaccini» - AvemariaLello : RT @CalaminiciM: “L’omosessualità e’ una malattia causata dai vaccini nei quali vengono inseriti i feti abortiti delle donne che causano la… - OdioNichilista : RT @AngeloTani: Ne usciremo migliori?? Massimiliano Quaresima - ex appartenente al M5s poi passato al Gruppo Misto - ha dichiarato che l'om… -