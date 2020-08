Roma, da Foschi a Friedkin: la storia dei presidenti giallorossi (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Dan Friedkin La prima storica figura è quella di Italo Foschi presidente della Società Fortitudo Pro Roma che nella primavera del 1927 avviò con l'Alba Audace dell'onorevole Ulisse Igliori e con il Roman Football Club dell'avvocato Vittorio Scialoja le trattative per la fusione delle tre squadre capitoline. Quando il 22 luglio nacque ufficialmente l'Associazione Sportiva Roma, Foschi fu scelto per ricoprire la carica di primo presidente che ricoprì fino all'anno seguente. Il suo successore, Renato Sacerdoti, guiderà il club dal 1928 al 1935. Un solo anno di reggenza per Antonio Scialoja, 1935-36 a cui succede il conte Igino Betti, senza raccogliere tanti successi nei suoi prima anni di presidenza, la sua ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Roma, da Foschi a Friedkin: la storia dei presidenti giallorossi... - Adnkronos : #Roma, da Foschi a #Friedkin: la storia dei presidenti giallorossi - Totti27Asr : RT @ilmessaggeroit: La Roma a Friedkin, da Foschi a Sensi tutti i presidenti della storia giallorossa - IlmsgitSport : La Roma a Friedkin, da Foschi a Sensi tutti i presidenti della storia giallorossa - ilmessaggeroit : La Roma a Friedkin, da Foschi a Sensi tutti i presidenti della storia giallorossa -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Foschi Roma, da Foschi a Friedkin: la storia dei presidenti giallorossi Adnkronos Roma, da Foschi a Friedkin: la storia dei presidenti giallorossi

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Dan Friedkin , con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas Di Ben ...

La Roma a Friedkin, da Foschi a Sensi tutti i presidenti della storia giallorossa

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Dan Friedkin , con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas Di Ben ...Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statunitensi: Thomas ...