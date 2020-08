Raffica di spari per strada a Roma, un ferito è in fin di vita (Di giovedì 6 agosto 2020) A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito la Raffica di colpi. L’uomo ferito è un commerciante di 48 anni ed è stato condotto in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I. È accaduto a Roma, nella serata del 5 agosto nel quartiere periferico di San Basilio. L’uomo ferito è il titolare di … L'articolo Raffica di spari per strada a Roma, un ferito è in fin di vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

