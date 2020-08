Palermo, confessa un femminicidio dopo 5 anni: arrestato (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, confessa un femminicidio dopo 5 anni: quel che resta del cadavere di una 32enne rumena trovato in un dirupo sul Monte Pellegrino A Palermo ha confessato un femminicidio commesso quasi 5 anni fa ed è stato arrestato perché non mentiva. Il 46enne Damiano Torrente si è presentato dai carabinieri colto dal rimorso, dopo averne … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

