Neil Young fa causa a Donald Trump (Di giovedì 6 agosto 2020) Usa le sue canzoni durante i comizi e lui non ne può più. L’ha detto e ridetto, alla fine si è rivolto a un tribunale federale per violazione del copyright. Chi? Neil Young. Contro Donald Trump. “Questa denuncia non intende mancare di rispetto ai diritti e alle opinioni di cittadini americani che sono liberi di scegliere il loro candidato preferito. E tuttavia il querelante in buona coscienza non può tollerare che la sua musica sia usata come tema per una campagna di ignoranza e odio, che mira a dividere e che non riflette i valori dell’America”. Questo si legge nella denuncia presentata presso una corte federale di New York. Insomma, a Neil Young non piace che le sue canzoni vengano usate senza il suo permesso in contesti in cui si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : «Trump mi ruba le canzoni». E Neil Young gli fa causa - Linkiesta : Looking for a leader 2020, ecco la canzone che #NeilYoung ha riscritto per sconfiggere Donald #Trump alle elezioni… - emanuelefelice2 : Neil Young ?? 'In fondo anche i trumpiani si sono innamorati di una canzone «Rockin’ in the Free World» che Young h… - Notiziedi_it : Neil Young contro Trump: “Usa la mia musica per campagne di odio” - ctoniarch : @maurizio_crippa @Neilyoung @NeilYoungNYA Che brutta fine il mio amato Neil Young :( Diventare un Eddie Vedder qua… -