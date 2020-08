Jesi, vignettista lascia in eredità due milioni per spostare la fontana della sua infanzia (Di giovedì 6 agosto 2020) Cassio Morosetti, morto a 97 anni, sognava che l'obelisco delle leonesse tornasse nella sua piazza originaria davanti al teatro Pergolesi. Nel testamento ha dato al comune la somma con un vincolo Leggi su repubblica

Jesi, vignettista lascia in eredità due milioni per spostare la fontana della sua infanzia

Due milioni per spostare una fontana e riportarla dove l'avevano vista i suoi occhi di bambino, affascinati dall'obelisco dove l'acqua usciva a getti dalla bocca di otto leonesse e quattro tritoni. E' ...

(ANSA) - JESI, 05 AGO - Riportare l'ottocentesca fontana-obelisco "dei leoni" da piazza Federico II, dove si trova dal 1949, alla sua primaria collocazione, davanti al Teatro Pergolesi in piazza della ...

