Incendio nel resort di Temptation Island: trovata una lettera minatoria - (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Galici Incendio alle prime luci dell'alba nel resort sardo che ospita Temptation Island: i carabinieri avrebbero trovato una lettera minatoria. Emergenza rientrata in poche ore e registrazioni della prossima edizione confermate L'allarme all'Is Morus Relais è scattato alle 4 del mattino, quando i turisti sono stati fatti evacuare dalla struttura a causa di un Incendio. Il residence è una delle perle del sistema alberghiero e ricettivo del Sud Sardegna ed è da diversi anni il set di Temptation Island, il programma dei sentimenti di Canale5. La trasmissione record di ascolti dell'estate si è conclusa meno di una settimana fa, ma le riprese all'interno della struttura sono terminate qualche ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Incendio nel Parco del #GranSasso, vicino ad #Arischia: bruciano 200 ettari di bosco. Coldiretti: 10 anni per rico… - Tg3web : Bruciano da 48 ore centinaia di ettari di bosco nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il ritrovame… - 24emilia : Reggio, incendio doloso brucia 4 auto nel piazzale della concessionaria Citroen | 24Emilia - vincenzom93 : RT @Francescovotta1: Questo gruppo di giovani della Protezione civile libanese, è stato tra i primi ad accorrere nel porto, per spegnere l'… - Francescovotta1 : Questo gruppo di giovani della Protezione civile libanese, è stato tra i primi ad accorrere nel porto, per spegnere… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel Incendio nel resort di Temptation Island: trovata una lettera minatoria ilGiornale.it Fiamme nell’hotel di Temptation Island: lettera di minacce, l’incendio è doloso

Il resort quattro stelle ospita infatti le coppie del reality di Maria De Filippi e nel centro congressi, dove è stato acceso il primo innesco, era sistemato quanto serve alla produzione. L’incendio è ...

Virgilio Crocco ex marito Mina: una morte inaspettata

Virgilio Crocco è stato il primo marito della cantante Mina, con cui stette insieme per alcuni anni e poi morì prematuramente. Ecco tutte le informazioni. Secondo quanto riportato da Wikipedia infatti ...

Il resort quattro stelle ospita infatti le coppie del reality di Maria De Filippi e nel centro congressi, dove è stato acceso il primo innesco, era sistemato quanto serve alla produzione. L’incendio è ...Virgilio Crocco è stato il primo marito della cantante Mina, con cui stette insieme per alcuni anni e poi morì prematuramente. Ecco tutte le informazioni. Secondo quanto riportato da Wikipedia infatti ...