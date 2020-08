Gazzetta: Gattuso sceglie Zielinski e Demme per arginare Messi (Di giovedì 6 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport prova a spiegare nei dettagli quella che sarà la manovra scelta da Gattuso per arginare Leo Messi nella sfida al Camp Nou di sabato sera In prima battuta dovrebbe esserci Piotr Zielinski, con il sostegno di Demme: il polacco agisce a sinistra, dove generalmente va a sistemarsi il capitano del Barça. Dall’altra parte, troverà Fabian Ruiz, mentre se andrà ad attaccare gli spazi avrà di fronte la coppia Manolas-Koulibaly. L’atteggiamento iniziale, comunque, sarà prudente, il solo Mertens proverà a tenere impegnata la difesa catalana, anche se il Napoli ha la necessità di segnare, perché lo 0-0 qualificherebbe l’avversario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: #Gattuso sceglie #Zielinski e #Demme per arginare #Messi L’atteggiamento iniziale, comunque, sarà pruden… - sscalcionapoli1 : Gazzetta - Gattuso stringe Fabiàn, argomento chiave anche per il suo rinnovo #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso punta su Fabian, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso punta su Fabian, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso punta su Fabian, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo -