Gangs of London 2: cosa ci aspettiamo dalla seconda stagione? Ne parliamo su Twitch (Di giovedì 6 agosto 2020) Su Sky è appena terminata la prima stagione di Gangs of London ma cosa ci aspetta nella seconda stagione, già ordinata? Ne parliamo a Redazione Movieplayer, oggi alle 17:00 in live su Twitch. Gangs of London torna protagonista, oggi su Twitch alle 17:00, delle nostre chiacchierate: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer Giuseppe Grossi e Matteo Maino cercheranno di capire cosa potrebbe succedere nella seconda stagione. Lunedì 3 agosto si è conclusa su Sky la prima stagione della serie che ha conquistato prima il pubblico inglese e poi quello italiano: gli ultimi due episodi di Gangs of ... Leggi su movieplayer

romanellialessa : Ho iniziato Gangs of London - papervthin : vorrei iniziare Gangs of London ma ho un grandissimo problema con le serie tv che durano più di 40 minuti perdonatemi - LauraDoldi_ : RT @ginloverx: Ho guardato gangs of london per la trama. La trama: - Multiplayerit : Cineweek Speciale su Gangs of London oggi alle 13 con Gabriella ed Emanuele - Blutarsky72 : Le migliori frasi e citazioni di Gangs of London -