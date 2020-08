Formula 1, Bottas rinnova fino al 2021 con la Mercedes (Di giovedì 6 agosto 2020) Valtteri Bottas e la Mercedes avanti ancora assieme. In mattinata la Scuderia campione del Mondo in carica di Formula 1 ha annunciato il prolungamento fino al 2021 dell'accordo con il pilota ... Leggi su quotidiano

The Mercedes-AMG Petronas F1 Team is delighted to announce that it has extended its agreement with Valtteri Bottas until at least the end of the 2021 Formula One season. The new arrangement will see V ...