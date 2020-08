Emily Ratajkowski Instagram, provocante mentre prende il sole in spiaggia: «Ma sei vera?» (Di giovedì 6 agosto 2020) L’estate 2020 dei numerosi follower di Emily Ratajkowski sarà decisamente “bollente”. La modella poche ore fa ha postato una serie di scatti su Instagram decisamente interessanti. Il suo fisico a dir poco perfetto non è minimamente passato inosservato. Il micro bikini turchese mette in risalto le sue “grazie”, regalando così ottimi spunti alla già fervida immaginazione dei fan. È praticamente impossibile resistere a tanto splendore. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Non c’è nulla da fare, ancora una volta l’affascinate Emily Ratajkowski si conferma la regina indiscussa di Instagram. Leggi anche –> Emily ... Leggi su urbanpost

