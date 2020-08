Dirty Dancing: confermato il sequel con Jennifer Grey (Di venerdì 7 agosto 2020) Jennifer Grey ritornerà nel mondo di Dirty Dancing in occasione in un nuovo film diretto da Jonathan Levine e prodotto da Lionsgate. Dirty Dancing sembra destinato ad avere un sequel: Jennifer Grey reciterà nel film, di cui erano apparse le prime notizie a luglio, che verrà diretto da Jonathan Levine. L'amministratore delegato di Lionsgate ha confermato la notizia dicendo che il progetto era "uno dei segreti mantenuti nel modo peggiore a Hollywood". Il film che riporterà sul grande schermo la protagonista di Dirty Dancing è stato scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Jonathan Levine ha curato anche lo sviluppo del progetto in collaborazione con ... Leggi su movieplayer

