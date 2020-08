Darren Aronofsky sta preparando una serie tv sui bagnini corrotti di New York City (Di giovedì 6 agosto 2020) Darren Aronofsky ha acquisito i diritti di adattamento di un articolo che denuncia la corruzione e la depravazione presenti nel corpo di bagnini di New York City, che diventerà una serie tv. Darren Aronofsky sarebbe impegnato nella preparazione di una serie tv incentrata sui bagnini corrotti di New York City. Il regista di Madre! e la sua compagnia, Protozoa Pictures, si sarebbero garantiti i diritti di adattamento dell'articolo del New York Magazine di David Gauvey Herbert, Boss of The Beach, dopo una lunga e difficoltosa asta. La serie tv in preparazione, realizzata in sinergia con Searchlight Television, sarà incentrata ... Leggi su movieplayer

