Coronavirus: un farmaco di anticorpi monoclonali per combattere il virus (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ultima frontiera nella lotta al Coronavirus è l’iniezione di un farmaco creato con degli anticorpi monoclonali in grado di neutralizzare il virus SARS-COV-2. Lo studio sul farmaco è condotto nei laboratori senesi Mad Lab di Toscana Life Sciences. farmaco di anticorpi monoclonali I ricercatori che stanno lavorando al progetto fanno parte del tema del professor Rino Rappuoli, amministratore delegato e chief scientist di Gsk Vaccines, nonché coordinatore del MAD (Monoclonad Antibody Discovery) Lab. Come riportato dallo stesso Rappuoli al QN, sono stati individuati tre diversi anticorpi monoclonali capaci di bloccare il ... Leggi su notizieora

