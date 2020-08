Coronavirus in Italia. Focolaio a Pavullo (Modena): 7 contagiati dopo un matrimonio (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 12.646 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 248.803 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 6 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Focolaio a Pavullo (Modena): 7 contagiati dopo un matrimonio – Focolaio di Coronavirus a Pavullo, in provincia di Modena. Sette persone sono rimaste ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Conte: 'Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io' #coronavirus - rtl1025 : ?? #Coronavirus in #Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un tot… - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - marcellosantell : RT @CesareSacchetti: Il @Corriere:'i nuovi contagi sono 384.' Contagiati al 99% asintomatici. Praticamente l'informazione italiana non fa a… - DottorZivalo : RT @CesareSacchetti: Il @Corriere:'i nuovi contagi sono 384.' Contagiati al 99% asintomatici. Praticamente l'informazione italiana non fa a… -