Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Non ci sarà una seconda ondata di Coronavirus, l’autunno sarà come adesso, il virus si sta adattando all’uomo, magari farà un ping pong con il pipistrello, cioè ce lo ripasseremo tra specie, ma non se ne andrà fino al vaccino”. Lo afferma il professor Massimo Clementi, ordinario di virologia al San Raffaele di Milano, in un’intervista a ‘La Stampa’, secondo il quale “non si capisce perché lo Stato europeo con la situazione epidemiologica migliore sia l’unico a prorogare lo stato di emergenza. Francia e Spagna, messe peggio dell’Italia, non si sono sognate nulla del genere. Lo stato d’emergenza andava bene a marzo e aprile, ma non adesso. L’attenzione invece servira’ ancora molti mesi. Se i focolai non ... Leggi su meteoweb.eu

