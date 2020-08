Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga (Di giovedì 6 agosto 2020) Un cittadino canadese è stato condannato in Cina alla pena capitale. Lo ha annunciato un tribunale di Canton, nel sud del Paese. L'uomo, identificato in mandarino con il nome di Xu Weihong, era ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - mrmnft : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - sergimagugliani : RT @MediasetTgcom24: Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - tusciaweb : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga Pechino - Cina, cittadino canadese condannato a morte per… -