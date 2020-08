Campania. Scende dall’auto dopo incidente e viene travolto dalle auto in corsa: muore a 25 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Campania. Un 25enne di Contursi ha perso la vita questa notte. Sulla tratta Petina-Sicignano in direzione nord ha avuto un incidente, è stato sbalzato dall’auto ed è stato investito dalle altre vetture. Il giovane. D.C. che viaggiava a bordo di una Fiat Scudo ha perso il controllo del veicolo ed è stato sbalzato sull’asfalto. Le auto … L'articolo Campania. Scende dall’auto dopo incidente e viene travolto dalle auto in corsa: muore a 25 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

