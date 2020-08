Calcio donne: Serie A parte il 22 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - La Serie A femminile partirà nel weekend del 22-23 agosto e vedrà in campo 12 squadre iscritte al campionato 2020-2021. Questa la prima giornata completa, in programma dal ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La Serie A femminile partirà nel weekend del 22-23 agosto e vedrà in campo 12 squadre iscritte al campionato 2020-2021. Questa la prima giornata completa, in programma dal pros ...(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Siamo sempre pronte a giocare partite di livello". La giocatrice della Juve e della Nazionale italiana Sara Gama non vede l'ora di tornare in campo dopo lo stop per il Coronav ...