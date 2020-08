Barbabietola: migliora l’umore, rafforza le difese, abbassa il colesterolo (Di giovedì 6 agosto 2020) Barbabietola: migliora l’umore, rafforza le difese, abbassa il colesterolo. La Barbabietola, lo sappiamo tutti, è la nostra fonte principale di zucchero, ma la sua utilità non si limita a questo, e già sarebbe tanto. La radice è ricca di vitamine e sali minerali, ha effetti depurativi, antisettici, ricostituenti, digestivi. Inoltre è in grado di assorbire le tossine dalle cellule e quindi di facilitarne l’espulsione dall’organismo. c’è chi considera la Barbabietola come un eccellente rimedio naturale per le anemie e per le infezioni cerebrali, inoltre il suo consumo stimola il sistema linfatico e la produzione di globuli rossi. Dal punto di vista nutrizionale un etto ... Leggi su pianetadonne.blog

