Allerta Meteo Puglia, codice arancione per temporali: precipitazioni persistenti, livello di guardia in corsi d’acqua (Di giovedì 6 agosto 2020) Allerta Meteo arancione per temporali su tutta la Puglia fino alle ore 20 di venerdi’ 7 agosto. Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale prevede precipitazioni sparse, persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con moderati quantitativi cumulati e superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d’acqua. “Si raccomanda alla popolazione – si legge in una nota del Comune di Bari – di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale“.L'articolo Allerta ... Leggi su meteoweb.eu

GDS_it : #Maltempo, oggi allerta gialla in Sicilia: il video della tromba d'aria che ha terrorizzato #Cefalù… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - 3BMeteo : ?? Foto e Video dal ghiacciaio #Planpincieux - Valle d'Aosta #giacchiaioPlanpincieux #allertameteo - ReggioCal : Allerta meteo livello ARANCIONE - FASE PREVISIONALE -