Alfred Tennyson, il “Poeta Laureato” del Regno Unito (Di giovedì 6 agosto 2020) Alfred Tennyson è un Barone inglese, un letterato e famoso poeta del Regno Unito, del 1800. Inoltre, Tennyson esprime nelle opere letterarie, le tematiche mitologiche e classiche. Tra le opere più celebri del poeta inglese, ci sono “Gli idilli del re, Poems Chiefly Lyrical, The Lady pf Shalott”. Alfred Tennyson e la biografia Alfred Tennyson … Leggi su periodicodaily

