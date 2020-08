A Morcone la mostra “I misteri del mondo sommerso” di Pietro Formis (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Nell’ambito della 67^ edizione dell’estate Morconese, il Circolo Fotografico Sannita, presieduto da Cosimo Petretti, organizza la mostra fotografica ”I misteri del mondo Sommerso”, in anteprima nazionale, del fotografo Pietro Formis , che si terrà nell’auditorium San Bernardino di Morcone, da domenica 16 agosto al 7 settembre 2020. A Pietro Formis, fotografo subacqueo, sarà assegnato il 20 Trofeo Nazionale Osvaldo Buzzi, nel corso della 27 edizione dei Trofei Internazionali della Fotografia, che si svolgerà a Benevento sabato 21 novembre 2020. La mostra ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Morcone mostra

anteprima24.it

Non mancheranno spettacoli musicali e teatrali per grandi e piccini, passeggiate tra la natura e visite guidate nel centro storico, iniziative dedicate allo sport e al benessere, mostre fotografiche ...Non mancheranno spettacoli musicali e teatrali per grandi e piccini, passeggiate tra la natura e visite guidate nel centro storico, iniziative dedicate allo sport e al benessere, mostre fotografiche ...