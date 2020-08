Zappacosta: “Grazie Roma. Sono stati mesi difficili” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Davide Zappacosta, ai saluti con la Roma, attraverso instagram ha salutato il club e i tifosi: “Ciao Roma! Sono stati mesi difficili, per tutti. Sono grato per questa esperienza. Per questo ringrazio la dirigenza, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Un grazie particolare va allo staff medico, i fisioterapisti, e i ragazzi che mi hanno aiutato a recuperare dal mio brutto infortunio. In bocca al lupo a tutti e per tutto, in campo e fuori: grazie Roma!” View this post on Instagram Ciao Roma! Sono stati mesi difficili, per tutti. Sono grato per questa esperienza. Per questo ringrazio la dirigenza, i miei ... Leggi su alfredopedulla

