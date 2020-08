Torino, finge di ordinare una pizza e chiama la polizia per essere salvata dal marito (Di mercoledì 5 agosto 2020) chiama il 112 facendo finta di ordinare una pizza per essere salvata dal marito Una donna sudamericana ha chiamato il 112 per essere salvata dalla violenza del marito facendo finta di ordinare una pizza. Erano circa le 21 quando Angela, nel suo appartamento di Torino, ha alzato la cornetta dopo essere stata picchiata dall’uomo, infuriato per un guasto al televisore, che per questo se l’era presa anche con il figlio. La telefonata alla polizia è durata solo 2 minuti e 50 secondi, in cui l’agente che ha risposto al telefono, il 27enne Vincenzo Maria Tripodi, ha capito subito la gravità della ... Leggi su tpi

