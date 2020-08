PMI, 51 mln dal sistema camerale per il digitale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le camere di commercio mettono a disposizione delle PMI 51 milioni di euro in un triennio per voucher destinati a finanziare il passaggio al 4.0. Sale così a più di 110 milioni la dote complessiva che il sistema camerale ha messo sul piatto per le aziende in poco più di tre anni, per facilitare la transizione al digitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Grazie al finanziamento di Cdp, Tdb potrà sostenere le pmi locali operanti in settori chiave colpiti dalla crisi pandemica di Covid-19, contribuendo a stabilizzare il sistema delle relazioni ...

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Oltre 51 milioni attraverso voucher per la digitalizzazione delle imprese", "realizzati per facilitare la transizione al digitale del tessuto imprenditoriale". È quanto si leg ...

