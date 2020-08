Pensione a 65 anni con 30 anni di contributi: quale possibilità? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non sempre è possibile anticipare la Pensione prima del compimento dei 67 anni. In alcuni casi la normativa vigente permette anche anticipi cospicui ma è necessario essere in possesso di precisi requisiti contributivi ed anagrafici. Vediamo il caso. Pensione a 65 anni Una lettrice si informa sulle possibilità di pensionamento del consorte: Mio marito è un avvocato ha 30 anni di contributi e 65 di età può andare in Pensione? Nel caso di suo marito l’unico pensionamento possibile prima del compimento dei 67 anni è rappresentato dall’Ape sociale, misura che richiede almeno 63 ... Leggi su notizieora

