Papa Ratzinger | sempre più malato | in Vaticano è già pronta una tomba

Per la morte di Papa Ratzinger, malato da qualche tempo, in Vaticano sono già pronti: ecco dove potrebbe essere sepolto. La salute di Papa Ratzinger in questo periodo non è delle migliori. Il Papa Emerito, che oggi ha 93 anni, è stato colpito da un'infezione al viso che con il passare dei giorni gli sta rendendo sempre più complicato parlare con

rtl1025 : Il #Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Lo riferisce la stampa tedesca, affermando di averlo… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Papa emerito Benedetto XVI è tornato gravemente ammalato dal suo viaggio a Ratisbona per salutare il fratello Georg m… -