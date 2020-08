One Piece: una collezione di abiti da sposa ispirata ai personaggi femminili (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'azienda giapponese Placole Wedding ha annunciato una partnership con One Piece per la creazione di una collezione di abiti da sposa ispirata alle donne dell'opera. One Piece è un universo sconfinato in cui ora esiste anche una collezione di abiti da sposa ispirata alle bellissime donne del manga. L'annuncio è arrivato sui social dell'azienda giapponese Placole Wedding, una delle più famose in fatto di wedding planning, dalla location all'abito. Il romanticismo non è uno dei tratti distintivi di One Piece (d'altronde non è qualcosa che ci si può aspettare da un manga shonen) eppure non è nemmeno del tutto assente, a volte suggerito direttamente dal ... Leggi su movieplayer

