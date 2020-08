Meteo POTENZA: ROVESCI sparsi e fresco. Migliora sul finire della settimana (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Meteo su POTENZA vedrà instabilità più accentuata mercoledì con probabilità maggiore di precipitazioni. Il sole riprenderà il sopravvento negli ultimi giorni della settimana, con temperature in aumento. Mercoledì 5: nuvoloso con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 15°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Giovedì 6: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 10 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Venerdì 7: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da ... Leggi su meteogiornale

