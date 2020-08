Legge elettorale, maggioranza al palo. Così Conte dovrà sbrogliare l’ennesimo nodo a settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) All’inizio dello scorso mese, nelle intenzioni di Pd e M5s, la nuova Legge elettorale sarebbe dovuta approdare alla Camera il 27 luglio. Ma il Germanicum per adesso resta al palo. Non c’è ancora nemmeno il via libera al testo base della Commissione Affari costituzionali. Troppo forti le distanze dentro e fuori la maggioranza. Per farla breve: non ci sono i numeri per la sua approvazione. L’unica soluzione per sbloccare l’impasse sembrerebbe quella di virare verso altri modelli. E mentre il Pd spinge per un’approvazione della riforma entro il 20 settembre, così da legarla al taglio del numero dei parlamentari (scontato l’esito del referendum), da Italia Viva arrivano i primi piccolissimi segnali di conciliazione. Una rinnovata disponibilità ... Leggi su open.online

mattiafeltri : Caro @nzingaretti lei sta dicendo che la vostra riforma costituzionale (riduzione dei parlamentari) diventa pericol… - giorgio_gori : La posizione ufficiale del mio partito, il #Pd, è che il sì al taglio dei parlamentari chiede il rispetto dell’acco… - giorgio_gori : È quindi probabile, sempre che adesso si riesca a votare il proporzionale prima del 20/9 (non facile), che in futur… - Marcusmanch : @graziano_delrio @repubblica Traduzione. Legge elettorale proporzionale: per non dare mai un governo forte al paese… - eia58 : RT @sumaistu47: Il mondo sta saltando in aria e questi idioti del PD pensano che la priorità sia l'ennesima legge elettorale sbagliata. #Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Legge elettorale, Bonaccini: "Per gli italiani non è una priorità". Ma nel Pd c'è chi vota No al referendum La Repubblica Strada Comune: "Parcaroli non parteciperà a confronti: autodichiarazione di inadeguatezza e impreparazione"

2' di lettura 05/08/2020 - Il candidato sindaco del centro-destra, Sandro Parcaroli, ha dichiarato pubblicamente di non poter partecipare a confronti pubblici fino a settembre, in quanto “i tanti, tan ...

La Campania ha una legge contro violenza e discriminazioni Lgbtqi

Con 34 voti favorevoli e 1 contrario, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una propria legge contro la «violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identi ...

2' di lettura 05/08/2020 - Il candidato sindaco del centro-destra, Sandro Parcaroli, ha dichiarato pubblicamente di non poter partecipare a confronti pubblici fino a settembre, in quanto “i tanti, tan ...Con 34 voti favorevoli e 1 contrario, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una propria legge contro la «violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identi ...