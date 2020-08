Juve-Lione, Garcia :”Bianconeri favoriti, ma non ci difenderemo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) All’ antivigilia della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lione, in programma venerdì 7 agosto e valevole per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, l’allenatore dei francesi, Rudy Garcia, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, riconosce la superiorità dei bianconeri, ma preannuncia battaglia anche in virtù del goal di vantaggio acquisito all’andata: “Vogliamo andare a Lisbona per la Final Eight, sarebbe un exploit ma siamo in vantaggio 1-0 e di solito chi parte da questo risultato ha più chance di passare. Possiamo dire che abbiamo il 50% di possibilità di passare, perché sappiamo con chi giocheremo. Non ci difenderemo per tutta la partita, e se a quel punto riusciremo a fare un goal a quel punto sarebbe difficile eliminarci. Noi siamo un ... Leggi su sport.periodicodaily

