Inter, patto Conte-Zhang per l'Europa League: così il tecnico si gioca il futuro in nerazzurro (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Europa League è un'occasione per ricucire definitivamente lo strappo. Antonio Conte si gioca tanto del suo futuro nerazzurro con il Getafe: dopo gli sfoghi pubblici che non sono stati affatto graditi dall'Inter, Zhang in persona è Intervenuto per stringere un patto con l'allenatore. I due si sono promessi di pensare solo al campo per cercare di mettere in bacheca un trofeo che sarebbe molto importante e che di colpo farebbe sparire tutte le tensioni accumulate nel corso dell'anno. Questa sera alle 21 c'è l'ottavo di finale contro il Getafe, un avversario da non sottovalutare ma che non è minimamente paragonabile al livello dell'Inter: i nerazzurri hanno bisogno di andare ... Leggi su liberoquotidiano

robertoerreB : @AndryDipi92 @vittoriocasale @MarcoZH10 Come detto da Lotito, non gli verrebbe impedito di andare in uno dei primis… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, tutto in una notte: una vittoria con il #Getafe per ripartire. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Inter, tutto in una notte: una vittoria con il #Getafe per ripartire. #SportMediaset - fede_spi : Secondo la GdS gli Zhang sono disposti a perdonare #Conte e a fare mercato importante a patto che non faccia più us… -