Inter, Lukaku: «Conte importante. Sono felice per Eriksen» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Romelu Lukaku ha parlato al termine del match di Europa League contro il Getafe: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Getafe. PRESTAZIONE – «Era una partita difficile contro una squadra che gioca con aggressività. Oggi però abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro e davanti Sono Contento per il mio gol ma anche per Eriksen che ha fatto un gol importante». GOL SBAGLIATO – «Sono cose che succedono nel calcio però adesso sto già pensando a vincere la prossima partita e fare bene per la ... Leggi su calcionews24

