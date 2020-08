Il retroscena: Liverani, il Lecce spinge e aspetta una risposta positiva (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fabio Liverani non ha ancora sciolto completamente le riserve, anche se il Lecce spinge perché arrivi il sì entro questo weekend. E’ possibile che Liverani dia una risposta nel giro di 48-72, magari ci sarà un vertice con il nuovo direttore generale Corvino. Liverani ha un biennale e una clausola, ma ripetiamo i rapporti con i club sono tali che non ci sarà mai alcun tipo di problema. Liverani vuole garanzie di ogni tipo, è possibile che le abbia presto. Nel frattempo possiamo confermare che il Genoa ci ha provato davvero una settimana fa, ma i rapporti con Preziosi si sono deteriorati dopo quella velocissima esperienza con esonero di diversi anni fa. E il Genoa è già andato su Italiano. Anche il Parma ha fatto ... Leggi su alfredopedulla

Il Lecce non vuole perdere assolutamente tempo. A poche ore dall'amara retrocessione in serie B, la proprietà del club giallorosso si è messa subito al lavoro per progettare il futuro