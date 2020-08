Covid, 7 contagiati a Portici. Il sindaco: “Non è un focolaio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sono anche due bambini tra i sette nuovi contagiati a Portici, tutti appartenenti ad un unico ceppo familiare, come rivelato dal sindaco Cuomo. Sette nuovi contagiati, di cui due bambini, nella città di Portici (Napoli). A darne notizia è il sindaco, Vincenzo Cuomo, in una lunga diretta su facebook che però rassicura e dice … Leggi su 2anews

