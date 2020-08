Ciclismo, dalla Polonia: “Jakobsen è grave, in coma farmacologico e intubato” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bruttissime notizie dal Giro di Polonia, dove Fabio Jakobsen è rimasto coinvolto in una terribile caduta nei pressi della linea del traguardo della prima tappa. Il corridore olandese della Deceuninck Quick Step è volato fuori strada e secondo quanto riportato dai giornalisti locali si troverebbe in “gravi condizioni, in coma farmacologico ed è stato intubato per essere trasportato in ospedale”. Grande preoccupazione anche per un uomo travolto dallo stesso Jakobsen, mentre sul web piovono le critiche contro Dylan Groenewegen che è ritenuto responsabile dell’incidente ed è stato squalificato dalla giuria della corsa. IL VIDEO DELLA CADUTA Nieoficjalne informacje od reportera #tvpsport ... Leggi su sportface

A dodici mesi esatti dalla morte di Bjorg Lambrecht, vittima di una gravissima caduta durante i primi chilometri della terza tappa, il Giro di Polonia è piombato nuovamente nel terrore dopo l'incredib ...

