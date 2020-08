Calciomercato Inter, è asta per Chiesa: sul Viola anche Juventus e Milan (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il mercato entra nel vivo con l’affare Chiesa che terrà col fiato sospeso i tifosi nerazzurri nelle prossime settimane. La tripletta rifilata al Bologna esattamente una settimana fa ha riacceso prepotentemente i riflettori sul talento della Fiorentina, risultato in appannamento nelle ultime settimane. La velocità d’esecuzione e il fiuto del gol sono ormai i marchi … L'articolo Calciomercato Inter, è asta per Chiesa: sul Viola anche Juventus e Milan Leggi su dailynews24

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - cmdotcom : #Inter, #Zanetti: 'Con #Conte identità precisa e cultura del lavoro. In Europa non c'è margine d'errore'… - cmdotcom : Le 5 cose che non sai del #Getafe: la guerra civile, l'omaggio agli operai e la squadra 'frustrante' che sfida l'… -