Belen Rodriguez hot in total black: “Sei imbronciata perché?” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Belen Rodriguez, dopo la fine della storia con Stefano De Martino, continua a lasciare senza fiato tutti: super hot in total black Belen Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@BelenRodriguezreal)Belen Rodriguez, sempre molto sexy ed altrettanto seducente, continua a lasciare senza parole tutti i suoi milioni di follower grazie ai tantissimi scatti, pubblicati quasi quotidianamente, e alle tante stories. Come sicuramente in molti già sapranno, la relazione tra la showgirl e l’amato conduttore di ‘Made in Sud‘, Stefano De Martino, è ormai arrivata al capolinea e pare che entrambi abbiano già voltando pagina anche se probabilmente le ferite lasciate non saranno ... Leggi su chenews

ponchianonzo : @pisto_gol @Gazzetta_it Io non ciulo Belen Rodriguez perché non è alla mia altezza.... - GenteVipNews : Belen e Antinolfi: fine della loro storia? - Novella_2000 : Michele Morrone, dopo Belen, vicino a Cristina Buccino? - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi, parla la sua ex fidanzata: “Belen Rodriguez? Dopo la rottura è venuto da a piangere da me…” ????… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi, parla la ex: “Belen Rodriguez? Dopo la rottura è venuto da a piangere da me…” -