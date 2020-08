Bartomeu: “Non condivido le parole di De Laurentiis. Dobbiamo riportare le cose alla normalità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato a Be Sports a pochi giorni dal match di Champions contro il Napoli. “Le sensazioni sono positive. I giocatori si allenano con grande entusiasmo. Con la pressione che hanno per ogni partita, ma quest’anno sarà speciale. Abbiamo grandi speranze per la Champions League, molte speranze. Siamo preparati per questo”. Bartomeu ha ribadito che all’interno del club e della squadra è stata fatta della sana autocritica, che Setièn continuerà ad essere l’allenatore blaugrana anche la prossima stagione e che anche Messi resterà nel club. “Non lo dico io, lo ha detto Leo. Vuole finire la sua carriera al Barça. Tra tre, quattro, molti anni, smetterà di giocare, ma fino ad allora giocherà nel Barça. Questo ... Leggi su ilnapolista

