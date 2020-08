Andrano, tutto pronto per la mostra dei campani Lanna e Pignatelli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAndrano (Le) – Un enorme spazio industriale nella periferia del Salento più estremo: è questo lo spazio espositivo inedito che ospita la doppia personale d’esordio di Antonio Lanna (Caserta, 1997, vive e lavora a Napoli) e Brando Pignatelli (Napoli, 1997, vive e lavora tra Miggiano e Spinazzola). Tra la zona industriale del paese e la campagna, un grande capannone industriale al primo piano accoglierà a partire dal 7 agosto il lavoro dei due artisti classe 1997. Lanna è napoletano, frequenta il biennio specialistico all’Accademia della sua città; Pignatelli è di origini napoletane, si è formato a Roma e vive parte dell’anno in Salento. Durante il lockdown hanno dipinto con ... Leggi su anteprima24

