Anche 5G il Google Pixel 4a: le novità sul display da 6,67 pollici (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ora che è finalmente ufficiale, il Google Pixel 4a fa parlare di sé come e più di prima. Se è vero che per mesi è stato protagonista di una lunga trafila di leak, indiscrezioni e voci di corridoio, oggi il nuovo smartphone medio gamma del colosso di Mountain View è ancora sotto i riflettori. Non solo per le sue caratteristiche tecniche o per il prezzo di vendita, ma Anche per la curiosità che generano le prossime mosse dell'azienda per fortificare la sua presenza sul mercato mobile. amazon box=B07Z6QD7Q7" Non a caso, con il reveal mondiale del Google Pixel 4a, Big G ha confermato pure l'esistenza di una variante 5G del device, così come quella del Google Pixel 5. Questi due modelli verranno svelati ... Leggi su optimagazine

Fontana3Lorenzo : Spero che possa arrivare anche il mio, personale, grazie all'anonimo benefattore che, nel Padovano, ha versato 152m… - rosagiuffre : Sfruttare l’ignoranza digitale di qualcuno è davvero un gesto vile (ma anche tu… ti devi informare!) ?… - Noretta09 : RT @soulmatesvmiin: ???????????????????????? Siccome non vedo nessuno parlarne in tl, per favore se state leggendo non ignoratemi. Se potet… - ChrFani : RT @QueriniVenezia: Anche nel mese di agosto Museo, Collezione Intesa Sanpaolo, Area Scarpa con giardino e mostre temporanee sono aperti da… - WINDFL0WERS : e ho anche i palmi delle mani screpolati google che significa -