Ag. Insigne: “Mi ha detto che farà di tutto per esserci, le sue lacrime dovute all'attaccamento..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, che ha fatto il punto sulle condizioni del suo assistito a 3 giorni dalla sfida col Barcellona: “Lorenzo ha grande voglia di gi ... Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? @Lor_Insigne lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro ?? - sscnapoli : ? 54’ | GOOOOOOOLLLLLLLL?? Dal dischetto Lorenzo non sbaglia ?? Siamo di nuovo avantiiii ?? @Lor_Insigne ?? ?… - sscnapoli : ?? @Lor_Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra ?? #NapoliLazio 3-1 ??… - GennaroLaperuta : @ArturoMinervini D'accordo con te. Elmas dal 1' poi Insigne al 60',se verrà recuperato - tuttonapoli : Ag. Insigne: “Mi ha detto che farà di tutto per esserci, le sue lacrime dovute all'attaccamento...' -