UFFICIALE - Serie A, ecco gli Mvp: Immobile scarpa d'oro ma il migliore in assoluto è Dybala (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega di Serie A ha comunicato gli Mvp della stagione appena conclusa: non ci sono giocatore del Napoli, con Koulibaly (l'anno scorso miglior difensore) che cede lo scettro all'interista De Vrij. Leggi su tuttonapoli

Per un campionato di Serie A che finisce, un altro è pronto a cominciare. In questo 2020 particolare, con l’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha trasformato completamente il nostro stile di vita, an ...La partita Siviglia – Roma del 6 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per gli ottavi di finale di Europa League DUISBURG – Giovedì 6 agosto alle ...