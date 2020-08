Udine: “forni crematori e squadroni della morte per i migranti” (Di martedì 4 agosto 2020) Forni crematori e squadroni della morte per i migranti che stanno protestando a Udine: sono le parole di un responsabile della Protezione civile. Una pessima uscita quella del responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga. Il post della vergona è stato ovviamente rimosso e sostituito poche ore fa da un messaggio in cui Felluga chiede scusa. Eccolo. Troppo tardi, però, perchè le sue parole avevano ormai fatto il giro del web scatenando violente polemiche da più parti. “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità… Quattro taniche di benzina e si ... Leggi su chenews

