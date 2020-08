Trasporti, ancora tutto da organizzare In treno liberi tutti e sui bus posti limitati (Di martedì 4 agosto 2020) In attesa di chiarimenti si va in ordine sparso. Giovedì faccia a faccia decisivo tra governo e Regione Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti ancora Trasporti, ancora tutto da organizzare In treno liberi tutti e sui bus posti limitati L'Eco di Bergamo Monte Urano: Approvato in consiglio il Consuntivo 2019

Istruzione e diritto allo studio con una spesa complessiva di euro 442.000; Attività culturali con una spesa complessiva di euro 182.000; Politiche giovanili, sport e tempo libero con una spesa comple ...

Norme anti-contagio ed esodo agostano: i treni per la Puglia sono sold out. Centinaia di biglietti annullati. Guardia alta sugli arrivi

Tutto esaurito sino alla fine di agosto sulle Frecce e sui treni a lunga percorrenza in arrivo in Puglia e nel Salento dal Nord e Centro Italia. E nessuna poltrona disponibile anche a bordo di Interci ...

