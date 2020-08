Torna il riciclo ma i prezzi sono crollati (Di martedì 4 agosto 2020) Redazione L'emergenza coronavirus sembra ormai alle spalle. E così dopo il lungo lockdown, che ha fermato tutto, raccolta degli abiti usati compresa, piano piano si sta Tornando alla normalità L'emergenza coronavirus sembra ormai alle spalle. E così dopo il lungo lockdown, che ha fermato tutto, raccolta degli abiti usati compresa, piano piano si sta Tornando alla normalità. sono molti i Comuni che nelle ultime settimane hanno riavviato il servizio, permettendo così ai cittadini di conferire gli indumenti negli appositi cassonetti. Uno dei primi è stato il Consorzio ecologico cuneese che ha invitato la ditta alla quale è affidato il servizio, la Humana People to People Italia, a riattivare i 120 contenitori presenti sui 54 Comuni del territorio. Poco dopo è toccato alla ... Leggi su ilgiornale

La Campania sarà protagonista della quindicesima ed ultima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno la G ...

Treni, sul distanziamento si torna indietro. Speranza a Trenitalia e Italo: «No ai convogli pieni»

Un provvedimento per ripristinare la regola che impone di viaggiare sui treni a posti alternati. È quanto ha deciso di fare il governo dopo le polemiche suscitate dalla scelta dei gestori dell’Alta Ve ...

