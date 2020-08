Stretto di Messina: prezzi troppi alti per traghettare, Caronte & Tourist finisce nel mirino dell’antitrust (Di martedì 4 agosto 2020) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della Caronte & Tourist, società che si occupa del traghettamento lungo lo Stretto di Messina. L’obiettivo dell’istruttoria è quello di accertare se Caronte & Tourist applichi prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente onerosi. Caronte è l’operatore che si trova in posizione dominante nello Stretto di Messina nel trasporto marittimo di passeggeri con mezzi gommati al seguito e di mezzi commerciali con conducente e che si presenta quale monopolista di fatto sulla rotta Villa San Giovanni-Messina Rada San ... Leggi su meteoweb.eu

msgelmini : Ponte sullo Stretto e Alta velocità in Sicilia sono grandi opere non più rinviabili. Oggi a #Messina il popolo del… - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Auto prende fuoco in via Torrente Portosalvo) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Porta a porta, i viaggi della spazzatura, i cassonetti pieni. Lombardo: 'Nessuna emergenza') è… - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Rimossi gli ombrelloni, 'Ultima risacca di maleducazione') è stato pubblicato su: Te… - FrancesconiElio : @Sardina20201 Ci crederò solo quando avremo il #ponteConte sullo Stretto di Messina. Con tanto di arcobaleno fosfor… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretto Messina Antitrust indaga su Caronte Tourist: «Prezzi alti per i traghetti sullo Stretto di Messina» Il Sole 24 ORE S. Teresa. Auto prende fuoco in via Torrente Portosalvo

Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi comprensori delle città metropolitane di Messina e ...

Si fa presto a dire “modello Genova”

Uno spot ormai buono per ogni occasione, dal Ponte sullo Stretto al rifacimento della facciata condominiale ... con 900 milioni aggiuntivi per il raddoppio ferroviario Palermo-Messina-Catania. In pole ...

Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi comprensori delle città metropolitane di Messina e ...Uno spot ormai buono per ogni occasione, dal Ponte sullo Stretto al rifacimento della facciata condominiale ... con 900 milioni aggiuntivi per il raddoppio ferroviario Palermo-Messina-Catania. In pole ...