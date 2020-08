Setién prepara un Barcellona “liquido” per Gattuso: 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2 o… tutti e tre? (Di martedì 4 agosto 2020) Il gioco delle tre carte: 4-3-3, 3-5-2, o 4-4-2. Setién prepara un Barcellona multifaccia per Gattuso, quasi “liquido”: i moduli diventano solo numeri se si può variarli, magari a partita in corso. E’ il camaleonte, ben camuffato, che usa anche l’Atalanta, per capirci. Secondo il Mundo Deportivo il Barca sta preparando una trappola tattica per il Napoli. Il quotidiano catalano scrive che “Setién mantiene il mistero dell’undici, per non dare indizi a Gennaro Gattuso”. Gli piace il 3-5-2, sa che la squadra rende al meglio col 4-3-3, ma ha provato con risultati soddisfacenti anche il 4-4-2. Dal suo esordio contro il Granada (1-0) con un 3-5-2, lo ha spesso alternato col 4-3-3 nelle sue 23 partite ufficiali, a seconda ... Leggi su ilnapolista

