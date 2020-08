Sanità, indagati quattro dirigenti vicini al governatore Vincenzo De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Concorso in turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture sono le ipotesi di reato che hanno fatto scattare perquisizioni e sequestri di pc e cellulari, l’inchiesta è quella della procura partenopea sulla realizzazione dei Covid center nei moduli prefabbricati: uno nel parcheggio dell’ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli e poi uno a Caserta e uno a Salerno. Un appalto da 15,5 milioni di euro, aggiudicato dalla centrale per gli acquisti Soresa in poche ore (il bando è stato pubblicato … Continua L'articolo Sanità, indagati quattro dirigenti vicini al governatore Vincenzo De Luca proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

